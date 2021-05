Pergolini atendió a Boca por Cavani y reveló que las redes de los jugadores las maneja un hincha de River

Desde su polémica salida de Boca, Mario Pergolini se mantuvo en silencio. Continuó con sus habituales tareas radiales, pero este martes volvió a escena para "pegarle" a la directiva por Edinson Cavani. El uruguayo anunció que sigue en Manchester United por una temporada más y el ex vicepresidente no se guardó nada.

"Che, no vino Cavani. Yo te había dicho desde el primer día que no iba a venir", dijo y reveló un desconocido detalle que tendrá repercusión: "Estaban diciendo que venía, pero se enteró quién manejaba la cuenta de los jugadores, que les recuerdo que es de River el que está manejando todo esto, creo que lo está haciendo a propósito... Pero bueno, Cavani no viene".

Además, en el medio volvió a pegarle al encargado de las cuentas de los jugadores: "Salió un jugador, algo que Fernando Sosa jamás haría: dejar a hablar a un jugador. Poco, restringido y poco. Y contando, más que nada, ideología", lanzó. Durante su descargo, colocó de fondo el video de Cavani, en el que anuncia su renovación, y bromeó.

"¿Te llamó...", preguntó primero como si se refiriera a Riquelme, y tras la parte donde el uruguayo confirmó su arreglo con el Manchester, soltó: "Ah, ¿no venías a Boca?". Luego se burló con sus compañeros de programa de algo que contó el charrúa sobre un traductor y cerró con un "nooo", cuando vio la foto de la firma de la renovación de contrato. Picante.