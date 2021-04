Llegó a River y lo comparan con Mbappé: quién es el juvenil colombiano que deslumbró a Gallardo

En las últimas horas llamó la atención la presencia de un futbolista juvenil en las filas de la Reserva del Millonario: se trata de Samir Steven Torres, de 17 años y nacido en Colombia, quien quiere probar suerte con la camiseta de River.

Nacido el 5 de enero de 2004 en Unguía, Departamento de Chocó, el extremo de 1,67 metros recibió el visto bueno de Marcelo Gallardo, quien se ha convertido en la principal figura del fútbol del club.

Instagram @samir_torres11

El joven colombiano es representado por Camilo Zúñiga, ex futbolista de la Selección de Colombia, quien en diálogo con Blu Radio se animó a compararlo con uno de los mejores jugadores del mundo: “Samir es un extremo que lo coloco a pierna cambiada. Es muy parecido a (Kylian) Mbappé, te lo digo yo. Me atrevo a decirlo. Tiene esas características similares a las de Mbappé: atrevido y rápido en el uno contra uno”.

“Es un jugador que en unos años vamos a estar escuchando su nombre. Es un jugador diferente”, agregó.

“Acá lo primordial es la picardía, la calle. El que no amague no puede estar en una escuela mía”, manifestó Zúñiga, quien también explicó que la idea es que utilice este tiempo como adaptación y que “lo primordial es la cabeza, que por ahí es donde más me meto yo”.

“Yo formo jugadores hace 13 años. En vacaciones me dedicaba a ellos, y ahora que me retiré me dedico todo el tiempo. Siempre tuvo una prioridad (Atlético) Nacional. Él estuvo allí, pero no me gustó la manera en que salió. Por eso se buscó nuevos horizontes, porque sabía la clase de jugador que lo estaba llevando. Por eso lo llevé fuera del país. Gracias a Dios se dio esta oportunidad”, sentenció.