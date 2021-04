Revelaron la causa del grave accidente que sufrió Tiger Woods

El accidente de Tiger Woods en febrero fue causado por una velocidad excesiva, dijo el miércoles la Oficina del Sheriff del Condado de Los Ángeles. El golfista sufrió lesiones graves y se está recuperando en Florida, pero no enfrentará ningún cargo. No se emitieron multas de tráfico y no hubo signos de discapacidad o conducción distraída.

"Woods conducía a una velocidad de 135 a 140 kilómetros por hora en un tramo de carretera cuesta abajo en las afueras de Los Ángeles, que tenía un límite de velocidad de 72 kilómetros por hora", afirmó el comisario Alex Villanueva, en una rueda de prensa en la que presentó los resultados de la investigación del suceso.

Villanueva dijo que Woods y sus representantes han cooperado durante la investigación y dieron permiso para compartir los hallazgos. Woods emitió después un comunicado: "Continuaré enfocado en mi recuperación y en mi familia, agradezco por el apoyo y aliento abrumadores que he recibido en esta difícil travesía".

La estrella del golf se encuentra en Florida recuperándose de múltiples cirugías derivadas de graves lesiones en las piernas que sufrió en el accidente. Woods nunca ha pasado un año entero sin jugar, y se remonta a su primer evento del PGA Tour cuando tenía 16 años en la escuela secundaria.