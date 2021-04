La revelación de Marcos Rojo sobre Cavani que revolucionó el mundo Boca

Marcos Rojo atendió a los medios este miércoles y revolucionó el mundo Boca. El ex Manchester United habló de varios temas pero los hinchas se ilusionaron tras revelar que mantuvo una charla con Edinson Cavani, otra estrella que está en el radar del Xeneize para llegar a mediados de año.

"Cuando le dije que estaba la posibilidad de venir para acá a Boca me comentó lo de él. Que también había hablado con Román (Riquelme) alguna vez y que le gustaba mucho la opción, que le interesaría en el futuro. Hablo mucho con Cavani, pegamos muy buena onda", reveló y agregó: "Le dije que si venía, lo iba a llevar a pescar".

¿Rojo puede convencer a Cavani de llegar a Boca? ¡Atención a la respuesta del defensor Xeneize en la entrevista con #SportsCenterAM! pic.twitter.com/1dX0wkW8t0 — SportsCenter (@SC_ESPN) April 7, 2021

"En Inglaterra me molestaba todos los días, decía ‘traé las cañas, traé las cañas’. Tenía un lago cerca de la casa y le dije ‘bueno, venite que te invito a pescar acá en Argentina’”, agregó y a la vez aclaró: "Yo no soy nadie para decir si viene o no, está en él, tiene que tomar esa decisión con su familia".

Sobre su actualidad y la del equipo, comentó: "Vamos a ir mejorando, tratando de aceitar lo más posible la defensa". "El fútbol argentino está muy parejo, le metimos siete goles a Vélez y ahora ellos están primeros. Me estoy adaptando, estamos trabajando. Estoy muy feliz por este momento que estoy pasando en mi carrera. Estoy muy contento de estar acá", explicó.

Otro ex compañero que tiene chances de arribar al Xeneize es Sergio Chiquito Romero, pero Rojo fue cauto y señaló: “No hablé con él en estos días pero sí con mi agente para preguntarle porque se habló mucho en las redes sociales. Es difícil porque hay grandísimos equipos que lo quieren pese a que no estuvo atajando mucho. Tiene un nombre grande y es normal que lo quieran".