El duro mensaje de Matías Morla con respecto a la muerte de Maradona

El conflicto por la muerte de Diego Maradona sigue vigente. La pelea entre Dalma, Gianinna y el resto de los hijos de Maradona con Matías Morla, último abogado y apoderado del Diez, parece no tener paz.

En las últimas horas se conoció la segunda parte de una entrevista concedida por Morla a Jorge Rial, en la que aprovechó para volver a desligarse de la responsabilidad de la muerte del astro argentino.

“Diego fue director de Gimnasia porque quiso. Y para mí, cuando vino acá se vino a despedir. Fue a Mendoza, a Rosario, a todos los partidos. El golpe final para Diego fueron los últimos meses que estaba mal. Antes estaba bien, iba a los entrenamientos. La cuarentena lo liquidó”, reveló Morla recordando la gira de Maradona recibiendo homenajes por todo el país.

“¿Si me siento culpable? Está faltando conocer que pasó, para eso hay una junta medica trabajando sin dormir con los mejores médicos de Argentina. Parece que se puede hablar y acusar, a la fecha, y a pesar de tener todo un sistema de justicia funcionando, no hay ni una persona indagada. Es gente incitada por un grupo que me odia por un tema económico, el dolor lo llevan por otro camino, no me estoy escondiendo”, señaló también Morla. Y agregó: “Diego estaba con un problema de adicciones y Luque es cirujano, entonces fui a buscar un especialista. De lo único que me siento responsable es de haber llevado al psicólogo. Es maradoniano, no me pidió un peso, y mirá el problema en el que está”.

Por otro lado, se refirió al cambio de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, la cual ya no lleva el nombre de Maradona: “No lo entiendo porque di expresa conformidad, con gratuidad y se lo manifesté a las autoridades. Y te lo digo ahora, quiero que se llame Maradona. Es más, de Nápoles me llamaron y autoricé. Siempre lo autoricé y para mí sería un orgullo”.