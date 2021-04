La contundente decisión de Racing con Juan Antonio Pizzi

El presidente de Racing Club, Víctor Blanco, aseguró este martes que la continuidad del entrenador Juan Antonio Pizzi "no corre peligro" en la previa del clásico del próximo sábado ante Independiente. "La continuidad de Pizzi no corre peligro. El apoyo lo tiene siempre La intención del club es mantener una línea y no nos vamos a apartar", señaló Blanco en diálogo con ESPN.

Blanco ratificó por primera vez a Pizzi, quien estuvo en duda a partir de algunos resultados, en especial luego de la goleada 5-0 ante River en la Supercopa Argentina que se jugó en Santiago del Estero. "A nosotros nos pareció que el silencio era el mejor apoyo que le podíamos dar. Es una persona inteligente y sana como el 'Mago' Capria (manager) y estamos muy tranquilos".

El titular de Racing opinó sobre el empate sin goles en el Monumental, donde el que La Academia dispuso un plateo netamente defensivo que le dio resultados. "Era importante el resultado contra River y el entrenador hizo un planteo importante en esa situación. Perdimos un partido importante en Santiago del Estero, y ya veníamos con varios problemas ante River", justificó.

Por otra parte, Blanco aseguró que si el arquero Sergio Romero "tiene voluntad" en su intento de regreso al fútbol argentino tendrá las puertas abiertas del club, mientras Boca también se mostró interesado. No podemos hacer ningún tipo de aventura y menos en la pandemia. Es de la casa y si la voluntad está, tendrá que adecuarse a los sueldos que paga Racing", cerró.