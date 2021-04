Fuerte y sorpresiva acusación contra Miguel Ángel Russo

Pocos vínculos de trabajo son tan largos y efectivos como el de Miguel Ángel Russo con Guillermo Cinquetti: casi por más de 18 años estuvo en el cuerpo técnico del entrenador pasando por Rosario Central, Vélez, Boca Juniors en el primer paso del DT por el club, San Lorenzo, Racing, Estudiantes de La Plata, Millonarios de Colombia y Alianza Lima de Perú.

Pero la relación no culminó del todo bien y este martes sorprendió a todos y criticó con dureza al actual entrenador de Boca, a quien acusó de haber interferido para no conseguir un puesto de trabajo en Rosario Central. "Habíamos tenido charlas en Central para trabajar, después no se dio. La posibilidad no se dio por una interferencia de Miguel...".

Guillermo Cinquetti y Russo, en Millonarios.

"Después de que no se dio la oportunidad en Central el Kily (González) me llamó, le agradezco mucho, se comportó muy bien conmigo", manifestó el PF, en diálogo con Cómo te va. Y en la misma línea, agregó: "No me veo con Russo. La última vez fue en Noviembre 2019. Le mandé un mensaje hace un mes y medio. Hubo una interferencia laboral con él".

"Le manifesté mi descontento por las cosas que se habían manifestado por estar su hijo en Central y mi posibilidad de estar en el equipo. Habíamos terminado bien y lo que hizo para mí es muy grave... Me molesta desde el punto de vista profesional que se haya metido Miguel con mi posibilidad laboral y la oportunidad económica para mi familia", cerró Cinquetti.