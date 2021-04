La durísima acusación del Pollo Vignolo contra Raúl Cascini

Boca atraviesa un confuso momento institución y los más apuntados en este último tiempo fueron los integrantes del Consejo de Fútbol. Uno de ellos, Raúl Cascini, fue parte del programa de Sebastián Vignolo durante un extenso lapos y entre ellos siempre hubo buena onda. Sin embargo, luego de su salida, algo ocurrió y el periodista apuntó sin filtro este mediodía.

La semana pasada, el conductor ya había tenido duras declaraciones respecto de la actitud que tomó el exvolante una vez que asumió su rol en Boca y dejó atrás su trabajo como panelista en el programa "F90". Pero este lunes, el Pollo fue más allá y dijo sin titubeos sobre su ex compañero.

"Lamentablemente el tiempo te va enseñando algunas cosas. A mí me ha decepcionado un tipo que estuvo sentado diez años al lado mío. Me decepcionó humanamente, pero cada uno es como es. Qué le vamos a hacer, ya está”, dijo y acto seguido lo desenmascaró: "¿Quieren que le ponga nombre y apellido? A mí Cascini me decepcionó humanamente. Punto".

"Cada uno con su vida, ojalá le vaya bien. Está en el lugar donde quiso estar toda su vida. Ahora, el respeto, pero sobre todo la educación no hay que perderla. ¡Jamás! Vos te tenés que acordar de todo, de cómo fue, de cómo llegaste. Ya está, punto, pero me parece eso mucho más decepcionante eso que cualquier otra cosa. Esto es una vuelta, eh. No sabés como es esto. Tómenlo como una declaración: Cascini me decepcionó humanamente", cerró. Picante.