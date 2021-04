La confesión de Serena Williams que conmueve al mundo del tenis

Serena Williams ha tenido que enfrentarse durante su carrera a muchos y duros retos. Sin embargo, no siempre debido a la dificultad intrínseca de ser una de las mejores del mundo en su profesión. Su salud, en más de una ocasión le ha jugado malas pasadas, y ahora ha querido profundizar sobre este tema en una entrevista con la revista "People".

"No es una lesión de rodilla, es algo que no se puede ver físicamente. Realmente no puedes decir: ‘'Tengo migraña. Voy a dejar de jugar'. La gente dice: 'No veo hinchazón. No veo moretones. Me acostumbré a jugar a pesar del dolor'", y agregó: "No se puede ir a una conferencia de prensa con los medios preguntando, ‘Bueno, ¿qué pasó?’ y decir 'Tuve un ataque de migraña'. Tuve que encontrar una manera de superarlo", reveló.

Además, confesó que el problema se hizo aún mayor durante la cuarentena: "Creo que las cosas a las que no estoy habituada empeoraron la situación porque no estaba acostumbrada a hacerlas las 24 horas del día, 7 días a la semana. Trabajar con el ordenador, manejar mis negocios o cuidar de mi hija provocó que la migraña de repente se volviera más debilitante".

Afortunadamente para la ex número 1 del ranking de la WTA el parate por la pandemia le sirvió para entender que necesitaba tratar este problema y con el medicamento ha reducido notoriamente sus dolores de migraña. Tanto es así que admitió haberse sentido "genial" durante el Abierto de Estados Unidos 2020 y el Abierto de Australia 2021.