En Boca arrancan las negociaciones para traer a la figura que quiere Russo

Boca se comunicará con Arsenal para pedir condiciones por Lucas Torreira, luego de que el mediocampista uruguayo manifestara su interés por jugar en el Xeneize. La única alternativa sería un préstamo, algo que según versiones periodísticas podría ser viable para los ingleses.

El futbolista fue cedido hasta junio a Atlético de Madrid y en ese momento todavía le quedarán dos años más de contrato con el club dueño de su pase. “Ojalá que puedan encontrar una solución, porque me lo merezco”, había expresado la semana pasada con la expectativa de cumplir su sueño.



El propio Torreira reconoció que habló con Juan Román Riquelme después de la entrevista, aunque no dio detalles de la charla. Lo único que reveló fue que tocaron temas personales y no hubo indicios sobre lo que podría llegar a pasar con la negociación para ponerse la camiseta de Boca.

EL MOTIVO QUE LLEVÓ A TORREIRA A QUERER JUGAR EN BOCA

Si bien siempre fue su sueño, la muerte de su madre por coronavirus hace pocos días lo motivó a adelantar los plazos. “Mi decisión no pasa en absoluto por el dinero, esto está más que claro. Si quisiera ganar plata me quedaría allá, donde tengo muchas ofertas y opciones no me van a faltar”, manifestó.



El uruguayo deslizó que “el fútbol se convirtió en una lucha por protagonismo y dinero”. Sobre esto, añadió: “Muchas veces nos olvidamos de tantas cosas. Hace tiempo que lo pienso. Me quiero sentir querido, contenido, amado y respetado. Soy feliz con lo que tengo, con venir a mi pueblo”.



Con respecto a sus objetivos, fue muy claro. “Me gané todo a base de trabajo y sacrificio. Llegué a jugar un Mundial y nadie me regaló nada. La plata te da placeres cortos que no disfrutás. Busco estar cerca de los míos, que me necesitan. Somos seis hermano y soy una pieza importante de la familia”, cerró.