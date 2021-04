¿Riquelme es el dueño del club? La contundente respuesta de Ameal

Tras la renuncia de Mario Pergolini a su cargo de vicepresidente primero, la política interna de Boca Juniors quedó en el centro de la polémica. En ese escenario cobra especial importancia la figura de Juan Román Riquelme, quien más allá del cargo que ocupe se constituye como un peso pesado por su historia con la camiseta del Xeneize.

Por su relevancia como jugador e ídolo, y ahora como dirigente, muchos le atribuyen la responsabilidad de ser el "dueño absoluto" del club a Riquelme. Ante dichos comentarios, Jorge Amor Ameal, el presidente de Boca, rompió el silencio y arrojó tranquilidad.

"No me molesta para nada. Con Román hablo todos los días, todos tenemos roles a cumplir y todos sufrimos y sentimos de la misma manera. Para nada", aseguró en diálogo con FM Late.

"Eso también lo viví cuando a Carlos Bianchi lo puse de manager. Las cosas que me decían... Sin embargo, yo con Carlos hablaba permanentemente. A la larga todos van a tener el Consejo de Fútbol. Yo opino de fútbol todos los días con Román, no es que hablamos de bochas", completó.

"Riquelme es el dueño de Boca como todos nosotros, los socios, los activos, los adherentes y los hinchas", sentenció.

La respuesta de Ameal a la renuncia de Pergolini

"Dijo que no se sentía cómodo y bueno, lo entendí y comprendí. Seguramente va a estar colaborando con el club. La vida del dirigente de Boca es muy difícil, somos 30 miembros de Comisión Directiva. Esto es distinto a una sociedad anónima, donde hay un dueño, define y se hacen las cosas. Acá en función de nuestras responsabilidades todo se discute y todo se habla. Mario no estaba cómodo en el día a día, donde Boca tiene mucha demanda. También con la opinión de unos y otros, eso es lógico. Tengo muchos años de dirigente en Boca y yo también lo viví. Muchas veces decís ‘por qué estoy acá y por qué no me voy’, pero uno ama al club y quiere transformarlo".