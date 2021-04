¿Quién es el barra de La 12 que se disputa millones con Rafael Di Zeo?

El sábado, mientras Boca celebraba el aniversario número 116 desde su fundación, en el club aparecieron pasacalles que dejan en claro que la interna de La 12 continúa al rojo vivo. "Está cambiando el club, falta la barra… (dirigentes no se metan)", fue el mensaje que se colgó en el complejo Pedro Pompilio, que está relacionado a la disputa entre Rafael Di Zeo, líder de la barra del Xeneize, y Walter Coronel, quien quedó al mando de la facción de Lomas de Zamora.

Coronel, también líder de los violentos de Los Andes, quedó al mando de esta parte disidente cuando, antes del inicio de la pandemia, Marcelo Aravena -apodado El Manco- cayó en prisión por la causa de La Salada. Coronel tiene una condena a tres años y un juicio pendiente por doble homicidio. La pena era por querer copar la tribuna de Excursionistas, mientras que el incidente que terminó con dos muertes fue dentro de la interna con los barras de Boca.

Todo este nuevo duelo comenzó por un conflicto en el reparto de dinero con el grupo que se encargaba de la venta ambulante, los puestos de comida y los trapitos como principales fuertes de ingresos, que perdió mucho terreno a raíz de la pandemia y la falta de hinchas en el estadio. Trataron de negociar el reparto de otros negocios que sí mantiene la barra oficial, pero la respuesta fue negativa y la facción con militantes históricos de la tribuna Xeneize como Santiago Lancry, los Mellis Fernández y los hermanos Varela decidieron empezar a separarse de Di Zeo, Mauro Martín y compañía. Ahí es donde aparece Walter Coronel.

Semanas atrás, el líder de la facción de Lomas de Zamora, fue a buscar a Di Zeo al Club Leopardi, de la familia Martín, en Villa Luro, junto con otras 50 personas dispuestas a una batalla con armas de todo tipo por el poderío de La 12. Afortunadamente el enfrentamiento no ocurrió, pero el clima sigue tenso. En las redes sociales, de ambos bandos se dejaron mensajes amenazadores. "Los cobardes no hacen historia. La 12 unida jamás será vencida. Cuando quieran, donde quieran", señalaron desde el lado de Di Zeo y compañía.

Escándalo en las elecciones en Los Andes, con Coronel en el club

El 31 de marzo era el último día para oficializar las listas que se presentarán a la elección a presidente en Los Andes. Una, la encabeza Víctor Grosi, actual presidente, y se esperaba que se anotara otra por la oposición, liderada por Omar Plaini, secretario general del gremio de canillitas. Pero cuando los apoderados de este sector intentaron ingresar al club Milrayitas para llevara delante la acción, no tuvieron suerte: con la barra del club (encabezada por Coronel) custodiando todo lo que ocurría, se les negó la entrada por lo que no pudieron formalizar el trámite y quedaron, por el momento, insólitamente excluidos del acto electoral. Y si la impugnación de lo ocurrido ayer no corre, Grossi será reelecto por lista única. Un escándalo.