Koeman reveló el contenido de sus charlas con Laporta: ¿qué pasará con Messi?

Ronald Koeman habló en la habitual conferencia de prensa previa a los partidos: el Barcelona recibirá mañana al Valladolid desde las 16 (hora Argentina) con el objetivo de sumar de a tres y seguir en la pelea por LaLiga.

La mayor parte del encuentro entre el DT y los periodistas giró en torno al próximo mercado de pases del club. "No lo sé porque aún estamos hablando de futuro. La decisión es del presidente", expresó Koeman cuando le preguntaron sobre los fichajes.

Y por ese mismo camino, señaló con respecto a las reuniones con Joan Laporta: "Todos, incluido el presidente, estamos trabajando para mejorar el equipo sabiendo la situación económica del club, que no es la mejor que han tenido. Mucha culpa es por la covid. Ellos me han demostrado desde el primer día que intentarán mejorar esta situación y, en tema fichajes, todo depende de las posibilidades que tenemos. Es normal hablar en el último tramo de la temporada sobre la próxima. Ahora no me interesan los nombres que salen, hay que estar pendientes de las 10 jornadas y la final de Copa".

"Me han transmitido confianza y están muy contentos, pero es normal porque no podíamos esperar en noviembre que estaríamos luchando por LaLiga y el título de Copa. Pero sabemos que hay que seguir trabajando, ganando los partidos y, como dijo el presidente el día que se presentó, la confianza está", agregó.

Por último, con respecto a la continuidad o salida de Lionel Messi en junio, sentenció: "Es un asunto muy importante porque intentamos hacer el máximo para que Leo se quede más años en este club, pero el momento ahora no es el año que viene, ahora toca el partido de mañana, donde hemos de poner el pensamiento. Las cosas de futuro son del presidente con su equipo de trabajo. Como entrenador, y los jugadores, hemos de estar pendiente de los partidos".