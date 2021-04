Gianinna Maradona rompió el silencio tras los rumores de romance con Daniel Osvaldo

Desde hace algunos meses, el rumor de romance entre Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo se expandió a través de algunas fotos que aparecieron en las redes en donde se puede ver al exfutbolista y a la hija de Diego Maradona juntos.

Durante esta semana, el ex de Jimena Barón invitó a Gianinna a la Patagonia, donde él está de gira con su banda. La influencer Juariu se encargó de filtrar la imagen de ambos caminando a orillas de un lago y las versiones de noviazgo volvieron a estallar.

A su vez, la hija del Diez posteó en sus historias de Instagram un video del recital de Daniel. En medio de su descanso, Gianinna compartió dos picantes posteos en los que dejó en claro su posición frente a los rumores. "A veces no me importa mi opinión... Imaginate la tuya", comentó primero.

Y luego compartió un filoso texto de un seguidor que dice: “La envidia virtual existe. ¿Sabés la de gente que quisiera vivir tu vida? Lo material va y viene. Hoy tenés, mañana no, y pasado mañana volvés a tener de nuevo. Lo que no se compra es la tranquilidad de ser feliz sin romperle las bolas a nadie. Y entonces tu sonrisa se les vuelve su peor pesadilla. Hay personas que quieren interrumpirte el sueño porque ya no pueden dormir. Porque sin dudas vos marcás la diferencia. Porque por algo te quieren ver fracasar en vez de intentar hacer algo bien ellos mismos. Por más que sean redes sociales, la envidia se les nota. Y aunque no tengas nada, tu brillo opaca a la gilada. Dejalos, no están perdidos, se metieron en el camino equivocado”.