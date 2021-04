Gallardo confesó qué le molestó de River en los últimos partidos

Marcelo Gallardo no se mostró preocupado por el empate en blanco de River Plate ante Arsenal, el segundo consecutivo en la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, y recalcó que solamente les faltó "el gol".

"No estoy preocupado por el funcionamiento. Nos reconocemos a qué jugamos y hoy generamos más que ante Racing (el 0-0 de la fecha pasada)", dijo Gallardo tras el partido en Sarandí, por la octava fecha de la Copa de Liga.

"Vi a un equipo que sabe a lo que juega, buscamos con nuestra forma, si algo nos faltó fue el gol, fue concretar las cinco o seis situaciones claras que tuvimos", señaló. Luego, admitió que "hubo muchas aproximaciones" que el equipo terminó "mal", pero "se vio un River que sabía lo que quería hacer".

"Obviamente que no me voy conforme con el solo hecho de controlar el partido, pero sí por la búsqueda que tuvimos, la forma en la que queremos jugar. A veces no estamos efectivos para aprovechar las situaciones que se presentan y en estos dos partidos pasó así, una pequeña racha sin convertir", analizó.

Gallardo opinó que le "gustó" el juego de su equipo; que hay que buscarles la vuelta a los equipos que oponen planteos cerrados como Arsenal y Racing; y que cuando su equipo "abre" los partidos después suele convertir muchos goles.

"Faltan muchos partidos y, si ganás dos o tres, te ponés en carrera. Es todo muy irregular salvo Colón", añadió.

Finalmente, dijo que Rafael Borré "va a seguir teniendo oportunidades" porque no lo ve "confundido" en relación a su futuro: tiene varias ofertas para irse en junio, pero podría seguir en River. "Él lo va a resolver cuando termine el vínculo", dijo el DT.