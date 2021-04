Russo sin descanso: la difícil decisión que debe tomar el DT de Boca

Continúan las actividades de Boca que, por la doble competencia, obligan a tener un calendario sumamente apretado. Los próximos compromisos del Xeneize tienen muy pocas horas de diferencia: el domingo desde las 10 recibirá a Lanús en la Bombonera y el martes desde las 21.30 visitará a Barcelona en Ecuador.

Por este motivo, Miguel Ángel Russo debe decidir si seguirá apostado por el mismo equipo u optará por darle descanso a algunos futbolistas.

Para el encuentro ante el Granate, que tendrá en juego tres puntos claves por la clasificación a los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional, el entrenador pondría en cancha al mismo equipo que venció a Santos: Agustín Rossi; Nicolás Capaldo, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Agustín Sandez (o Frank Fabra); Cristian Medina, Alan Varela, Agustín Almendra; Cristian Pavón, Carlos Tevez y Sebastián Villa.

La incógnita está en el once que elegirá Russo para el encuentro por Libertadores. Por el momento, se estima que Carlos Tevez no viajaría, como sucedió frente a The Strongest en Bolivia.

El calendario de Boca

Tras el duelo por Libertadores será visitante de Patronato en la última fecha de la fase regular de la Copa Liga Profesional. Si avanza en ese torneo podría tener hasta tres juegos más: cuartos de final, semis y final.

Además, tendrá otros tres juegos por Libertadores. El martes 11 de mayo visitará al Santos en San Pablo, el jueves 20 recibirá al Barcelona y el miércoles 26 cerrará la fase de grupos, en la Bombonera, contra The Strongest.