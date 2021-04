La impensada confesión de Marcelo Bielsa: "Debo una disculpa..."

En la previa del encuentro ante el Brighton, Marcelo Bielsa, en su rol de entrenador del Leeds, brindó la habitual conferencia de prensa. Pero además de las formalidades de siempre, el entrenador argentino hizo una inesperada confesión.

Ante la consulta de un periodista sobre si el Loco estaba dominando el inglés, Bielsa respondió: “Uno de mis grandes déficits en mi paso por Leeds es no poder comunicarme en el idioma que todos hablan. En cierto modo me debilita el hecho de no haber aprendido a hablar inglés”.

Siempre acompañado de un traductor, en este caso el colombiano Andrés Clavijo, profundizó: “Una de las grandes herramientas que tiene un entrenador es transmitir su mensaje a través de sus palabras. Una de las cosas a las que más me he dedicado como entrenador es a hablar bien. A aprender el significado o la definición de las palabras y decir un concepto de la manera más sencilla posible sin perder la riqueza del contenido”.

“Si a veces no sé explicarme bien en español, cómo voy a intentar inglés. El primero que no se cree la explicación, soy yo. Debo una disculpa a los anfitriones que me toleran en español debiendo yo hablar inglés”, sentenció sobre el tema.