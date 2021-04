El desgarrador recuerdo de Sergio Goycochea sobre el velatorio de Maradona

Pasaron cinco meses del adiós de Diego Maradona y hay muchas personas que todavía no superan el hecho de que el astro no esté más. Y uno de ellos es Sergio Goycochea, quien relató el duro momento que vivió el día del velorio. "Viví muchas cosas con él, tengo los mejores recuerdos. Nuestras familias fueron creciendo junta", expresó con Los Mammones de América TV.

En la misma línea, recordó: "Me chocó muchísimo porque se te va un pedazo de tu vida. Muchas cosas vividas, muchas emociones… La noticia me agarró conduciendo mi programa. La explosión fue porque yo la última vez que había estado en la Casa de Gobierno con Diego fue en el balcón festejando lo del Mundial, que la gente nos recibió como campeones".

"Y cuando encaré el cajón, no lo pude ver. Llegué a un metro y medio y salí corriendo en gritos y llantos. No podía parar, me agarró un ataque de nervios. Tenía esa construcción en la cabeza de festejar y el abrazo en los penales. Era como un sueño, como no querer reconocerlo", reveló emocionado.

La historia de amistad entre Goycochea y Maradona se hizo muy fuerte después de compartir campo de juego. Una vez que el ex portero de River se retiró, se convirtió en conductor de TV y acompañó en varios proyecto a Pelusa, entre ellos en el recordado programa “La Noche del 10” que se emitió por Canal 13.