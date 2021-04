Las decisiones de Russo: cómo será la rotación de jugadores

Si bien Boca supo sortear de la mejor manera el comienzo de la doble competencia, el calendario cada vez es más apretado y Miguel Ángel Russo ya no puede escapar a la toma de decisiones: ¿hará recambio de jugadores?

Russo mantuvo la base de sus equipos en todos los compromisos: son siete los futbolistas que arrancaron como titulares los últimos cuatro partidos, que se disputaron en un plazo de tan solo 10 días y todos terminaron en victoria. Esta decisión tiene sentido si se observa que los jugadores componen la estructura central del equipo: Agustín Rossi, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Cristian Medina, Alan Varela, Agustín Almendra y Sebastián Villa.

En segunda instancia, aparecen con numerosas presencias Julio Buffarini (anoche fue suplente y estuvo Nicolás Capaldo) y Carlos Tevez (no viajó a La Paz en el triunfo sobre The Strongest). Por su parte, en el lateral izquierdo, la suspensión de Frank Fabra en Copa Libertadores lo obligó a alternar con Emmanuel Mas y Agustín Sandez.

Sin embargo, el Xeneize tiene cada vez más compromisos y habrá qué ver hasta cuándo resiste el esquema propuesto por el entrenador. Todo parecería indicar que la rotación del equipo comenzaría en Ecuador: el próximo martes, Boca visitará a Barcelona por la tercera fecha del Grupo C de la Copa Libertadores, apenas dos días después de haber recibido a Lanús en la Bombonera por la Copa de la Liga Profesional, donde aún no tiene asegurado su clasificación a cuartos de final.

El director técnico tendrá lo que resta de la semana para observar cómo se encuentran sus futbolistas y definir el plan que incluirá dos encuentros en menos de 72 horas y con viaje incluido.

Las buenas noticias

Russo ya cuenta con el plantel completo para decidir: hoy se conoció que Mauro Zárate ya se encuentra recuperado de una lesión muscular y podría estar presente el domingo ante el Granate. Además, se sumaron a los entrenamientos Edwin Cardona y Marcos Rojo, los últimos que faltaban reincorporarse tras haberse contagiado coronavirus.

El calendario de Boca

2/5 - COPA DE LA LPF: BOCA vs. LANÚS



4/5 - COPA LIBERTADORES: BARCELONA vs. BOCA



7/5 al 10/5 - COPA DE LA LPF: PATRONATO vs. BOCA



11/5 - COPA LIBERTADORES: SANTOS vs. BOCA



(*) 14/5 al 17/5 - COPA DE LA LPF: SI LOGRA AVANZAR A CUARTOS DE FINAL



20/5 - COPA LIBERTADORES: BOCA vs. BARCELONA



(*) 21/5 al 24/5 - COPA DE LA LPF: SI LOGRA AVANZAR A SEMIFINALES



26/5 - COPA LIBERTADORES: BOCA vs. THE SOTRNGEST



(*) 28/5 al 31/5 - COPA DE LA LPF: SI LOGRA AVANZAR A LA FINAL