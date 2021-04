Tras el triunfo de Boca y la derrota de River, por ahora hay Superclásico: qué tiene que pasar

Aunque restan apenas dos fechas para que finalice la primera ronda de la Copa de la Liga Profesional, aún no está claro cómo se disputarán los cuartos de final ya que las dos zonas están muy parejas y en todas las fechas hay cambios en las posiciones de vanguardia.

Este domingo, de hecho, River Plate tenía la posibilidad de ser líder de la Zona A, pero perdió ante San Lorenzo en el Monumental y fue superado en el cierre de la jornada por Estudiantes, que venció a domicilio a Rosario Central, por lo que ahora está tercero en la tabla.

Del otro lado, el sábado, Boca Juniors logró una buena victoria sobre Huracán, en Parque Patricios, y se afianzó en el segundo puesto de la Zona B, detrás de Vélez.

Y en caso de que las cosas terminen así para ambos, habrá Superclásico en los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional ya que de antemano está determinado que el 1º de cada zona enfrente al 4º y el 2º se mida contra el 3º.

Por ahora, los cruces serían Colón (1º Zona A) vs. Independiente (4º Zona B), Estudiantes (2ºA) vs. Talleres de Córdoba (3ºB), Vélez (1ºB) vs. San Lorenzo (4ºA) y Boca Juniors (2ºB) vs. River Plate (3ºA).

En la próxima fecha, la penúltima, River visitará a Banfield en el Florencio Sola, mientras que Boca recibirá a Lanús en la Bombonera.