Luego de la derrota de River, Gallardo recibió una noticia tranquilizadora

Matías Suárez, delantero de River Plate, recibió hoy el alta médica y podrá ser tenido en cuenta por Marcelo Gallardo para el partido del miércoles ante Junior de Barranquilla, en el estadio Monumental, por la segunda fecha del grupo D de la Copa Libertadores.



Suárez trabajó a la par del resto de los jugadores que realizaron tareas con pelota en espacios reducidos, luego de sufrir una sinovitis en la rodilla derecha que lo alejó de los entrenamientos habituales por tres semanas.





El delantero cordobés jugó su último partido en el empate sin goles ante Arsenal, el 3 de abril pasado, cuando empezó con dolores en la rodilla que lo obligaron a realizarse estudios que determinaron un parate que sumó cinco partidos consecutivos, y tres semanas de tareas diferenciadas.



En cuanto al zaguero Jonatan Maidana, quien ayer tuvo un síndrome febril que lo dejó fuera del equipo ante San Lorenzo, fue testeado esta mañana en el predio de Ezeiza y siguió con el aislamiento preventivo a la espera de los resultados.



Al tiempo que el lateral Fabricio Angileri, quien sufrió una dorsalgia en el primer tiempo del partido de ayer -en la derrota por 2-1 ante San Lorenzo- que lo obligó a dejar el campo de juego a los 25 minutos, trabajó de manera diferenciada por los dolores en la espalda.



El plantel millonario que trabajó este mediodía en el predio de Ezeiza tras los hisopados que impone la Conmebol, se volverá a entrenar mañana por la tarde en el Monumental y quedará concentrado para el partido ante Junior de Barranquilla.



La lista de los jugadores que van a estar disponibles para el cuerpo técnico el miércoles, se va a dar a conocer esta la tarde, cuando estén listos los resultados de los hisopados con la preocupación puesta sobre la situación de Maidana.



En otro orden, en el cuerpo técnico "millonario" siguen las estadísticas de las cargas de esfuerzos desde el 11 de febrero, cuando arrancó la temporada, para evaluar la rotación de algunos jugadores que no tuvieron descanso.



En estos dos meses y medio de competencia, el plantel disputó 15 partidos y los jugadores Enzo Pérez, Franco Armani y Paulo Díaz jugaron la mayor cantidad de minutos del plantel sin faltar a ninguno de los encuentros.



El caso de mayor cuidado es el del volante central Enzo Pérez, quien a los 35 años acumula 1.327 minutos y solamente no completó los 90 minutos en campo en dos cotejos, en tanto el zaguero chileno y el arquero nunca salieron del equipo.



En la misma línea de partidos jugados están los delanteros Borré, con 978 minutos; y Julián Álvarez, con 1.000 minutos, aunque por cuestiones tácticas por el lado del juvenil y por golpes el colombiano, ambos tienen presencias desde el banco de suplentes.



Otro jugador que viene sintiendo el desgaste y que en los últimos 3 partidos no pudo promediar una hora de juego por encuentro, saliendo en los segundos tiempos, es el refuerzo Agustín Palavecino, quien solo se perdió los primeros dos partidos y suma 13 presencias.



Por último, el uruguayo De la Cruz, que lleva 1.028 minutos en 12 partidos; y Angileri -con 1.015 en la misma cantidad de juegos- siguen al tope de la línea de esfuerzos que Marcelo Gallardo y sus colaboradores analizan a la hora de la rotación.