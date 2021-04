Boca: Tevez no se olvidó de Bianchi y le dejó un emotivo mensaje

Carlos Bianchi está cumpliendo 72 años e innumerables figuras del fútbol se tomaron una pausa este lunes para saludarlo y desearle muchas felicidades. Uno de ellos fue Carlos Tevez, quien debutó de su mano hace ya casi dos décadas con la camiseta de Boca, y a través de sus redes sociales le dedicó un emotivo mensaje.

“Hoy es el cumple del genio que me hizo jugar mi primer partido en BOCA. Feliz cumple VIRREY!!”, escribió el Apache en su cuenta de Twitter. Además, compartió tres fotos junto al experimentado entrenador: una en el campo de juego de la Bombonera antes de retornar al Xeneize, otra en pleno festejo por la Intercontinental 2003 conquistada en Japón y la última, de una charla en una de las tantas prácticas que vivieron juntos.

Hoy es el cumple del genio que me hizo jugar mi primer partido en BOCA uD83DuDC99uD83DuDC9BuD83DuDC99 Feliz cumple VIRREY !! pic.twitter.com/MtP3CKfxzg — Carlitos Tevez (@__CarlitosTevez) April 26, 2021

Tevez, flamante ídolo del conjunto de La Ribera, hizo su estreno profesional el 21 de octubre de 2001 bajo el ala de Bianchi, quien meses atrás lo había subido de séptima división a la Primera. Con apenas 17 años y la N°18 en la espalda, el DT más exitoso de la historia azul y oro confió en su talento y lo mandó a la cancha en un duelo ante Talleres, en Córdoba, que fue derrota 1-0.

La increíble anécdota de Tevez con Bianchi

El Apache dio detalles de la inesperada charla que tuvo con el Virrey en el baño del Mario Alberto Kempes, el día de su primer partido en Boca hace ya casi dos décadas. "No sé si muchos lo saben, el día que debuté jugamos en Córdoba, en el Kempes. Carlos (Bianchi) no había dado el equipo, llegamos a la cancha, bajamos del micro y lo primero que hago es ir al baño. Estando parado, Carlos (Bianchi) se me pone al lado", abrió el N°10 en ESPN hace ya unos años.

Y siguió, entre risas: "Yo hacía así (miraba de reojo) y lo veía a Carlos. Y viste que a uno se le va la mirada a veces. Y yo decía 'no mirés, no mirés´. En ese entonces Carlos me dice: 'mirá que vas a jugar vos eh'. Ahí, hice la garrotera del Chavo".