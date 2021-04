Turf: Beaztly Freud fue el rey de la recta

El Hipódromo de Mendoza abrió sus puertas hoy por quinta vez en lo que va de la temporada. La reunión tuvo como base a las carreras cuadreras y se desarrolló en total y absoluto orden. Una vez más el deporte de los reyes sacó buena calificación y parece haber encaminado su rumbo. Nuevamente no hubo grandes atrasos, un dato más que alentador.

En lo que se refiere a lo estrictamente turfístico, uno de los puntos más altos del día fue el zaino Beaztly Freud. El pensionista de Andrés Becerra se quedó con el prueba central del día (Clásico “Otoño Cuadrero”) luego de vencer con autoridad a Luz Puntano por un cuerpo en un tiempo de 16” 4/5 para 300 metros. Muy buena faena de su jockey Rodrigo Becerra y excelente demostración de un caballo que no sólo fue el ganador de la prueba mejor rentada del día, si no que además dejó en claro que tiene condiciones de sobra.

En otro de los clásicos cortos de la tarde, el que se lució fue Distinguido Dubai. El de Olmos obtuvo se segundo triunfo consecutivo y además marcó un nuevo récord para 600 metros (32” 1/5). Gran demostración de otro de los caballos que parece estar llamado a ser uno de los mejores velocistas de la temporada.

CARRERAS LARGAS

Lo más destacado de esta sección fue el nuevo triunfo de Optimist Boy. El de la caballeriza Don Pepe se impuso por dos y medio cuerpos al valiente puntero Design D’ Autore en el buen tiempo de 1’ 37” 4/5 para la milla. Gran victoria de otro animal que atraviesa un excelente momento.

EL CRACK DEL DÍA

En esta oportunidad la chapa de figura de la jornada quedó en poder de Eric Gaete. El nobel aprendiz obtuvo hoy la primer victoria de su campaña luego de guiar al triunfo a Cazcabel. Enorme faena del piloto (venía último casi desconectado y arriba desató una gran atropellada para “tapar” en el disco). Ojalá este sea la primer victoria de mucha para un jinete que trabaja mucho en las mañanas de ensayos.

LO QUE VIENE

La próxima jornada en el Hipódromo Mendoza se disputa el 9 de mayo.

A continuación los resultados de la jornada:

1ra carrera

Premio: “DÍA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLGÍA” - (Extraoficial) – 600 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° ANSINNA 58 C. López

2° ES VIBOREADO 58 S. Calderón 2 ½ cpos

3° VINO DE HONOR 58 R. Argüello 1 ½ cpos

U° PAYPHONE 56 N. Aguirre 6 cpos

No corrieron: (2) BOLTMAN. Dividendo del Ganador: $ 3,45. Dividendo de la Combinada: $ 6,90. Tiempo: 33” 1/5. Por: Arándano en Boca y Linda Tropilla, de 4 años. Cuidador: S. De Marco. Stud: San Marco. Candidata de El Relator / Noticias de Turf.

2da carrera

Premio: “DÍA DE LAS AMÉRICAS” - (Cat. Interior) – 1300 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° ADYRA 55 J. Gómez

2° EVERLIGHT 56 (*) W. Escudero ½ pczo

3° PRADA GIRL 58 C. López pczo

4° PRIMERA SPRING 56 J. E. Alves S. ¾ cpo

U° BOHAMA 55 D. Ledesma 7 cpos

(*) Reclamó contra la ganadora y no prosperó.

No corrieron: (2) YOUR SLAM. Dividendo del Ganador: $ 3,20. Dividendo de la Combinada: $ 3,70. Dividendo de la Imperfecta: $ 2,05. Tiempo: 1’ 20” 1/5. Por: Interaction y Forty Editora, de 3 años. Cuidador: E. Rivamar. Stud: Pericles.

3ra carrera

Premio: “NOBLE FELIGRÉS” – (Extraoficial) – 225 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° ATENEA 60 M. Junco

2° PEQUEÑA MAPARIDA 58 S. Calderón pczo

3° WALTERITA 58 N. Ochoa 1 ½ cpos

4° DIVINO NIÑO 60 L. Escudero hocico

5° MAJESTUOSA 60 A. Miranda 1 ½ cpos

U° JAZMÍN 60 F. Pérez 8 cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 7. Dividendo de la Combinada: $ 15,45. Dividendo de la Imperfecta: $ 122,20. Dividendo de la Trifecta: no tuvo aciertos. Tiempo: 14” 3/5. Cuidador: J. Blanco. Stud: Don Cacho. Sport de El Relator / Noticias de Turf.

4ta carrera

Clásico: “CARLOS ARIEL CORVALÁN” – (Extraoficial) – 350 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° FAST FORWARD 58 R. Zapata

2° LUDITA 59 A. Miranda 3 cpos

3° ANDO GANAS 59 L. Escudero cbza

4° MATADOR 60 M. Junco 1 ½ cpos

5° CHICAGO 60 J. Campanello 1 cpo

U° OSTER JUNIOR 58 J. Solorza ¾ cpo

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 5,20. Dividendo de la Combinada: $ 89,80. Dividendo de la Imperfecta: $ 13,65. Dividendo de la Trifecta: no tuvo aciertos. Tiempo: 19”. Cuidador: A. Búccaro. Stud: JF. Candidato de El Relator / Noticias de Turf.

5ta carrera

Premio: “DÍA MUNDIAL DE LA ACTIVIDAD FÍSICA” – (Cat. Interior) – 1600 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° OPTIMIST BOY 56 W. Escudero

2° DESIGN D’ AUTORE 56 S. Quinteros 2 ½ cpos

3° MENEAO RYE 54 D. Ledesma ¾ cpo

4° BRANNISTER 56 J. E. Alves S. 3 cpos

U° TOMI TREASURE 54 J. Gómez 19 cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 2,15. Dividendo de la Combinada: $ 9,40. Dividendo de la Imperfecta: $ 2,85. Tiempo: 1’ 37” 4/5. Por: Asiatic Boy y Miss Optimist, de 4 años. Cuidador: F. González. Stud: Don Pepe. Candidato de El Relator / Noticias de Turf.

6ta carrera

Premio: “CATRINA” – (Extraoficial) – 275 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° EL SUFRIDO 61 A. Bonada

2° CORCHITO 58 L. Escudero 2 cpos

3° MI GIN TONIC 60 M. Junco v/mínima

4° AMOR VERDADERO 58 S. Calderón ½ cpo

5° HIJA DEL VIENTO 58 W. Ecudero 1 ½ cpos

6° KNOCK LOVE 58 R. Becerra pczo

U° ELVÉTICA 60 M. Hurtado 1 ½ cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 8,50. Dividendo de la Combinada: $ 45,10. Dividendo de la Imperfecta: $ 42,70. Dividendo de la Trifecta: $ 419,90 . Tiempo: 16”. Cuidador: G. Arias. Stud: La Familia. Candidato de El Relator / Noticias de Turf.

7ma carrera

Especial: “PURA SANGRE” - (Extraoficial) - 600 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° DISTINGUIDO DUBAI 58 J. E. Alves S.

2° WHO MADE WHO 58 R. Becerra 1 cpo

3° JULIÁN OCTAVIO 58 D. Ledesma ½ cbza

U° BENNY GOODMAN 59 A. Miranda 1 cpo

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 3,25. Dividendo de la Combinada: $ 5,25. Tiempo: 32” 1/5 (Récord). Cuidador: M. Olmos. Stud: Nueva Ilusión. Enemigo de El Relator / Noticias de Turf.

8va carrera

Premio: “INAUGURACIÓN TEATRO COLÓN” – (Categoría Interior) - 1400 metros

1° WEDDING DUBAI 54 N. Aguirre

2° MARGARETHA ZELLE 55 W. Escudero 6 cpos

3° TRIP TO VENEZIA 53 J. Gómez 4 cpos

4° SOLAMENTE TOP 55 D. Ledesma D. Ledesma ¾ cpo

U° TABATINGA 57 S. Fernández ½ cbza

No corrieron: (2) DIOSA FOREVER, (7) LA MONDRIAN. Dividendo del Ganador: $ 3,25. Dividendo de la Combinada: $ 59,50. Dividendo de la Imperfecta: $ 36,60. Tiempo: 1’ 25” 2/5. Por: E Dubai y Weed, de 4 años. Cuidador: F. Chaca. Stud: Difunta Correa. Sport de El Relator / Noticias de Turf.

9na carrera

Premio: “DÍA DEL ANIMAL” – (Cat. Interior) - 1200 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° LOS PASOS 55 N. Aguirre

2° BAUTY MAN 55 D. Ledesma 1 ½ cpos

3° SANTO SAY 57 S. Fernández 4 cpos

4° VIAJE A DISNEY 57 S. Quinteros 1 ½ cpos

5° AIRE PURO 57 J. E. Alves S. 1 1/2 cpos

6° GLORIOUS RECIT 57 R. Zapata 7 cpos

7° STORM TITLE 55 W. Escudero 3 cpos

8° STRIKE FORCE 53 E. Gaete pczo

U° EMERALD ASIA 53 J. Gómez 9 cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 4,70. Dividendo de la Combinada: $ 116,50. Dividendo de la Imperfecta: $ 11,65. Dividendo de la Trifecta: $ 192,85. Tiempo: 1’ 12” 2/5. Por: Le Blues y Sabiamente, de 3 años. Cuidador: R. Aguirre. Stud: Los Primos.

10ma carrera

Clásico: “OTOÑO CUADRERO” – (Extraoficial) - 300 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° BEAZTLY FREUD 58 R. Becerra

2° LUZ PUNTANO 58 L. Escudero 1 cpo

3° CHE TROMPA 58 R. Zapata ½ cbza

4° EUZTAQUIO 58 S. Fernández 1 cpo

U° DON JERÓNIMO 59 A. Miranda 1 cpo

No corrieron: (5) CATRINA. Dividendo del Ganador: $ 5,70. Dividendo de la Combinada: $ 36,40. Dividendo de la Imperfecta: $ 103,50. Tiempo: 16” 4/5. Cuidador: A. Becerra. Stud: Alex. Enemigo de El Relator / Noticias de Turf.

11ra carrera

Premio: “DÍA MUNDIAL DE LA SALUD” - (Categoría Interior) - 1100 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° CAZCABEL 53 E. Gaete

2° VERSO TOP 55 D. Ledesma pczo

3° MONARCA RUNNER 55 W. Escudero hocico

U° LOOKING DOWN 57 C. López ¾ cpo

No corrieron: (3) EMMSAGITARIO, (6) INTENCIONADOR. Dividendo del Ganador: $ 4,65. Dividendo de la Combinada: $ 45,45. Tiempo: 1’ 6” 1/5. Por: Angiolo y Sommite, de 5 años. Cuidador: N. Azagra. Stud: José Lair.

12da carrera

Premio: “TRONQUITO” – (Extraoficial) -450 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° DOLCE PIACERE 58 J. Sorlorza

2° CUCARACHA 60 M. Junco pczo

3° QUE PATRIADA 58 L. Escudero ½ cbza

4° DELATION 59 J. E. Alves S. 4 cpos

U° SEMI ÁNGEL (*) 58 N. Aguirre s/aprec.

(*) Se quedó en los partidores.

No corrieron: (5) CATRINA. Dividendo del Ganador: $ 4,25. Dividendo de la Combinada: $ 25,25. Dividendo de la Imperfecta: $ 38,45. Tiempo: 24” 2/5. Cuidador: A. Arenas. Stud: El Pretalito.