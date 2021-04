Soldano marcó por segundo partido al hilo y disparó contra sus críticos

El delantero de Boca Juniors, Franco Soldano, anotó por segundo partido consecutivo en la Copa de la Liga Profesional al marcar el primer gol de la victoria de esta noche sobre Huracán por 2 a 0 en el Palacio Ducó y se mostró "convencido" de que está "haciendo las cosas bien" y que el trabajo "va dando sus frutos".

"Cuando hacés un gol es todo color de rosa, pero la verdad es que yo siempre jugué igual. Me adapto a lo que el entrenador me pide y si no convertís parece que no sirve", dijo Soldano.

"Yo estoy convencido de que hago las cosas bien y de que el trabajo da sus frutos. Yo sabía que la buena iba a venir", agregó el delantero, que venía de marcar en la victoria frente a Atlético Tucumán de la fecha pasada.

Frente a las críticas, Soldano puntualizó que le interesa "la opinión del técnico" y "la confianza" de sus compañeros.

Respecto de jugar luego del partido en la altura de La Paz, Bolivia, donde Boca le ganó a The Strongest en su debut en la Libertadores 2021, Soldano dijo: "Es difícil volver de la altura, pero creo que estuvimos bien en lo físico y ganamos merecidamente".