Moto GP: se enojó con sus seguidores y cerró su cuenta de Twitter

La razón del enojo de Viñales se provocó por una vuelta anulada durante la Q2, supuestamente, por exceder los límites de la pista, un tiempo que le hubiera dado la chance de largar en primera fila y de multiplicar las oportunidades de llegar al podio.

En las imágenes que aparecieron internet se ve que, de exceder el límite de la pista, lo habría hecho por pocos milímetros. Pero, esta temporada MotoGP estrenó un sistema electrónico que es el que determina si un piloto pisa o no fuera de la línea.

La polémica llegó el domingo, cuando el jefe técnico de Maverick, Esteban García, le expresó a la televisión que el sistema electrónico no se había disparado, y que un comisario deportivo, a ojo, había tomado la decisión.

Según publicó el sitio web Motorsport, la determinación de cancelar la vuelta de Maverick fue por aviso del sistema electrónico, que detecto que había pisado la zona verde.

Luego, una radio difundió el domingo por la noche que el piloto de Yamaha había amenazado a Dorna con abandonar el campeonato, lo que generó debate entre los fanático en las redes.

Viñales, respondió a ese debate a través de su cuenta de Twitter y desechó cualquier rumor: “Inventando cosas, qué me voy a quejar yo a Dorna si todos tenemos que agradecerles el gran campeonato que hacen. ¿Qué me voy a retirar? Jajajaja, de aquí no me voy hasta que gane. Y excusas ninguna, yo digo la verdad en todo momento”,

Y continuó: “Pero si les parece que soy una persona falta, ¡perfecto! Y si alguien se merece mi moto que la tome, no tengo ningún problema, se dónde voy a llegar y cueste lo que cueste”.

Por último, dijo: “Y si alguien tiene ganas de criticarme que me elimine de su cuenta de Twitter, si no eliminaré yo mi cuenta, que no tengo ninguna manía en hacerlo. Gracias a los que me apoyan, porque realmente lo agradezco. ¡Un abrazo!”.

Instantes después, Viñales cerró su cuenta de Twitter, creada en 2010 y que alcanzaba los 370.467 seguidores.