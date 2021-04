Pergolini vs. Riquelme: los tres motivos que lo llevaron a renunciar

La inesperada renuncia de Mario Pergolini a la vicepresidencia de Boca Juniors generó un cimbronazo en el club, pese a que el presidente Jorge Ameal intentó calmar las aguas, y lo cierto es que, aunque afuera sorprendió su decisión, dentro del Xeneize se venían dando varias situaciones que terminaron de cansar al empresario de medios y fueron tres los detonantes de su renuncia.

Según revela hoy Infobae, la primera situación que incomodó a Pergolini tuvo que ver con el proyecto tecnológico que intentó implementar en el club y no tuvo nada que ver con Juan Román Riquelme. El conductor radial desarrolló una app para el club que englobaría distintas cuestiones en beneficio de los socios, pero recibió la negativa de una parte de la dirigencia: un directivo, que no está vinculado al área de comunicación, y un ex del departamento de marketing, metieron las narices y lo incomodaron, pero se la bancó.

El otro proyecto que encaró Pergolini fue la puesta en marcha del canal de Boca, cuyo lanzamiento oficial fue el 22 de febrero. La idea inicial era montar un estudio en la Bombonera y otro en el predio de Ezeiza para seguir de cerca toda la actividad del club. Pero el Consejo de Fútbol le bajó el pulgar, algo que molestó bastante, y para colmo de males tampoco cedieron futbolistas para entrevistas que se emitirían en el propio canal del club.

El tercer detonante comenzó a cocinarse hace algunas semanas. Una agencia que pertenece a un amigo de Riquelme se acercó para ofrecerle generar contenidos desde Ezeiza y montar un canal paralelo allí. Pergolini se enteró y, obviamente, puso el grito en el cielo. Hubo varias discusiones y acordaron que el nuevo proyecto se llevara adelante pero con la condición de que todo lo producido se viera en las redes oficiales de Boca y en el canal ya lanzado.

Pero este requisito no se cumplió. El Patrón Bermúdez primero, y luego Sebastián Battaglia y el propio Riquelme compartieron en sus redes un video que anunciaba "desde este sábado, eso que tanto esperaste. Ver al club que amás como nunca lo viste antes", y en simultáneo se crearon las redes de Boca Predio.

Esta difusión fue el martes, el miércoles Pergolini habló con Bermúdez y Marcelo Delgado y se terminó de convencer que era el momento de dar un paso al costado. "Que haya otro canal de comunicación, que cuando lo ves cómo está armando no es como lo harías vos, que los ves a todos caminando así de forma más como modelos que de otra forma, no es lo que yo pretendo", se quejó.

*Leé el informe completo en Infobae