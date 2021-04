Horarios y dónde verla: la Fórmula 1 acelera en Imola, la casa de Ferrari

La Fórmula 1 tendrá este fin de semana su segunda cita del campeonato del mundo y lo hará en un escenario muy especial. Será la primera carrera que se celebre en Europa desde el pasado 1 de noviembre del 2020 y lo hará precisamente en el mismo circuito en el que el viejo continente echó su telón particular. El "Gran Circo" regresa a Imola, al Autódromo Enzo y Dino Ferrari.

El británico Lewis Hamilton (Mercedes) afirmó este jueves, en vísperas del Gran Premio de la Emilia Romaña, que no cambiará su manera de afrontar la competencia, pese al fuerte inicio en Bahréin de los Red Bull y en concreto del neerlandés Max Verstappen. "Nada cambia para nosotros. Si no está roto, no lo arregles", afirmó.

Con un 2021 cuyos test y única carrera han sido en Bahréin, lo que pueda pasar en Imola está bastante en el aire, pero hay consenso en atribuir a Red Bull cierto aire de favoritismo, y con ello, pensar en la primera victoria del año para un holandés que debería ser capaz de poner contra las cuerdas al mencionado Hamilton en la lucha por el título.

Pero no será el único "enemigo" con el que deberá confrontar el británico ya que las Ferrari querrán dar el golpe en casa. Tiene una serie de claves en la manga que les van a ayudar a recibir ese pequeño impulso que necesitan para coquetear con el Top 5 y poder rascar algo si alguno de los de arriba sufre, como le pasó a "Checo" Pérez en Bahréin.

La actividad comenzará en la madrugada argentina (6 am) con la primera tanda de entrenamientos. La actividad del viernes se completará con la segunda sesión que se pondrá en marcha a las 9.30. Ambas, serán televisadas en vivo por la cadena ESPN.

El cronograma

VIERNES

06.00 - Entrenamientos libres 1

09.30 - Entrenamientos libres 2

SÁBADO

06.00 - Entrenamientos libres 3

09.00 - Sesión de clasificación

DOMINGO