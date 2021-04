El problema de un piloto que tiene en vilo a todo el TC2000

No fue un fin de semana más para Franco Vivian. Quien hoy integra el equipo Toyota de Súper TC 2000 llegó a Alta Gracia con un malestar físico que prácticamente no lo dejaba caminar. El arquitecto contó en la siguiente nota su problemática y expresó que el próximo viernes a las 7 de la mañana será operado. Más allá de esa dolencia el piloto encaró el fin de semana con todo el profesionalismo y corrió la tercera fecha con todas las ganas. “Nadie quería que corra” manifestó Franco que luego agregó. “Lo hable con el Dr Pedro Bressi, a quien le agradezco todo lo que hizo por mí, y no había riesgo alguno. Solo me tenía que aguantar el dolor”. Tanto el sábado como el domingo Vivian se la aguantó y se llevó dos muy buenos resultados. Ganó la carrera clasificatoria y terminó segundo la competencia final.

POSICIONES CAMPEONATO DE PILOTOS

1-Leonel Pernía (Renault) 52 puntos

2-Matías Rossi (Toyota) 48

3-Agustín Canapino (Chevrolet) 38

4-Julián Santero (Toyota) 37

5-Facundo Ardusso (Honda) 33

6-Franco Vivian (Toyota) 29

7-Bernardo Llaver (Chevrolet) 27

8-Damián Fineschi (Renault) 21

9-Matías Milla (Renault) 17

10-Rubens Barrichello (Toyota) 10

11-Emiliano Spataro (Toyota) 8

11-Marcelo Ciarrocchi (Citroën) 4

12-Tomás Gagliardi G. (Chevrolet) 2

13-Juan Gárriez (Citroën) 2

14-Fabián Yannantuoni (Honda) 2

15-Juan Angel Rosso (Honda) 2

16-Tomás Cingolani (Renault) 1