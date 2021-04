La increíble historia de Bielsa, cuando quiso dejar de ser entrenador

Jorge Bernardo Griffa pasó por los micrófonos de Súper Deportivo Radio, el programa que conduce Emiliano Nunia en Radio Villa Trinidad (Santa Fe), y habló de varios temas que le conciernen con su vida personal y laboral: Bielsa, Newell's, Simeone, Atlético de Madrid...

El formado de jugadores rosarinos fue claro cuando comenzó a referirse al comienzo de Marcelo Bielsa bajo su tutele: "Tuve un montón de alumnos y Marcelo me daba la respuesta a lo que yo sentía y desarrollaba. También tenía que estar encima de él, porque tenía sus defectos, pero en la medida que fue capitalizando todos los conocimientos, es lo que terminó siendo, un exitoso entrenador de fútbol. Quizás algún día tendrá que volver a Newells".

El regreso de 'El Loco' Bielsa

Griffa fue claro en el deseo del regreso de Bielsa a Rosario: "No sé cuando, pero algún día tendrá que volver, porque hay que darle a Newell's lo que de alguna manera Ñuls nos dio a nosotros. Marcelo tiene una obligación natural que debe expresar viniendo a su club de origen. El tiene un grado superior al mío, porque esta trabajando en el fútbol moderno. Al único club que tiene que volver es a Newell's, porque es el club que lo vió nacer. Toda la gente de aquí quiere que vuelva. Me gustaría que vuelva y que gane todo".

El día que 'salvó' la carrera de Bielsa

"Hay una historia de Marcelo como entrenador cuando apenas comenzó y perdió ante Unión (3-0). Volvió a Rosario y lo primero que me dice es: 'Esto no es para mí, yo me voy, no quiero saber mas nada con ser entrenador de fútbol'. Le contesté: Vos no te vas, ahora te vas a encargar de dar las respuestas adecuadas y al poquito tiempo se confirmó eso y se transformó en alguien que pasó de perder un partido a ganar varios consecutivos y tener una eficacia muy alta. Me lo recuerda siempre: 'Jorge, yo no deje de ser entrenador de fútbol, porque usted no quiso que me fuera'. Le dije que se iba a quedar y sería un triunfador", argumenta Griffa reflexionando con su memoria.