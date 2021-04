Fuego en Boca: el testimonio que deja mal parado a Riquelme

Pablo Islas jugó en Boca poco tiempo entre 1997 y 1998. Hermano de Luis y Daniel, solo disputó 14 partidos en el 'Xeneize', pero contó sus sensaciones de compartir equipo con Juan Román Riquelme y sorprendió con sus incisivas declaraciones sobre el hoy vicepresidente 2° del club de La Ribera.

"Román como jugador fue un monstruo indiscutible, el mejor del mundo. Cómo compañero no lo quiero al lado jamás, nunca, nunca, no lo tengo al lado mío ni un minuto. Yo tengo otra forma de pensar", aseguró Pablo Islas en La Central Deportiva.

"Yo me fui a fin de 98 y principio del 99, yo quería jugar y con Palermo iba a jugar nada", contó Islas sobre su salida de Boca.

"Boca está muy golpeado por todos lados. Está muy golpeado internamente. Saben muy bien la interna que está pasando. Boca hoy es un problema estar en el vestuario cuando las cosas están como están. Boca genera muchas cosas lindas y muchas cosas feas y muy fuerte", opinó en la previa del encuentro que finalmente Unión se llevaría por 1-0 ante Boca en Santa Fe.

"Si sos un jugador temperamental y no te dejás pasar por encima, sos el primero que vas a tener líos. ¿Me entendés? Si no te gusta que te digan cosas que no van, vas a tener lío. Me pasó a mí en el 98. Por eso, los futbolistas tienen que ser inteligentes y pensar en el plantel, no en el que está en el palco. Que les tiene importe un carajo el que está sentado en el palco. Si se empiezan a involucrar en lo otro...", desarrolló Islas.

"Siempre uno tiene más afinidad con un compañero que con otro. Como compañero nunca me llevé bien con Román, por diferente forma de pensar. No tengo la forma de pensar y de manejarme de él. No quiere decir que no sea la correcta, pero no tengo esa forma de manejarme dentro de un plantel. Me pongo en la piel de Carlos (Tevez), un jugador súper consagrado, y yo no estaría y me tendría que ir", cerró.

Surgido de Argentinos Juniors, Pablo Islas vistió las camisetas de Boca, Chacarita, Racing de Montevideo, Nacional, Tigre, Unión, Huracán, Venezia de Italia, Cartagena de España, San Martín de Mendoza, Huracán de Tres Arroyos y San Miguel, donde se retiró en 2007.