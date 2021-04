La cruda revelación de Daniele Rossi tras contagiarse coronavirus

Daniele De Rossi se encuentra hospitalizado en Italia tras contraer Covid-19, cuadro que se vio agravado por una neumonía bilateral. A pesar de esto, el exmediocampista que vistó la camiseta de Roma y Boca Juniors, habló desde el hospital y aseguró que evoluciona favorablemente.

"Vine porque tenía demasiados síntomas que no desaparecieron y de hecho empeoraron. Ayer por la mañana me levanté de una silla con normalidad y medio que me desmayé, me zumbaban los oídos, me sentí ahogado, tambaleé y pedí un chequeo", contó el italiano en un audio para la Agencia Dire.

Y, en la misma línea, continuó con una fuerte revelación: "Tengo neumonía intersticial bilateral, no a un nivel muy grave pero sí. Era mejor no tenerlo. Me dijeron que si no hubiera venido, en fin... No es una etapa límite pero no era para ser tratado en casa".

El director médico del hospital donde se encuentra De Rossi aseguró que su cuadro mejora progresivamente: "El ex jugador de la Roma fue hospitalizado por una neumonía. Actualmente sus condiciones son buenas y puedo decir que somos optimistas".