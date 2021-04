Que el último apague la luz: en pleno escándalo, Boca puede perder a otra gran figura del plantel

Se trata de Lisandro López, el defensor que supo ganarse el amor indiscutido de los hinchas de Boca Juniors y que ahora no cuenta con el apoyo de Miguel Ángel Russo.

Ante la falta de titularidad, el representante del jugador, Gustavo Goñi, aseguró en diálogo con TyC Sports que, si la situación no cambia, López saldría del Xeneize en el próximo mercado de pases.

"El volvió de Europa con la ilusión de ser protagonista y lo fue. Demostró que estaba al nivel de Boca. Hizo ocho goles y ganó tres títulos. Después vino una dirigencia nueva, un técnico nuevo y cambiaron de opiniones en cuanto a él, no por rendimiento futbolístico porque ha demostrado un altísimo rendimiento", señaló Goñi.

Y agregó: "Si el cuerpo técnico elige que Lisandro López no es titular, no hay ningún problema, buscaremos otro destino. Interesados no faltan o por lo menos no han faltado en el mercado anterior".

"Solo queda acatar la orden del entrenador que es no tener demasiados minutos. Todavía falta para junio, pero me parece que las cartas están echadas", apuntó.

"Hoy estamos pensando en el exterior, no podemos mezclar las cosas. Después de jugar en Boca es muy difícil jugar en otro club de Argentina. Lisandro es un agradecido de Boca, ama esta camiseta. No quiere dificultar las cosas. Prefiere volver a Europa o buscar otros destino", manifestó Goñi. "No buscamos la salida en el mercado anterior y hubo interesados. No creo que a Boca le convenga tener un jugador como Lisandro en el banco de suplentes", sentenció.