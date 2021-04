Marcelo Gallardo quedó en el medio de la polémica por sus dichos sobre Lucas Pratto

Se suma un nuevo capítulo en la novela que tiene a Lucas Pratto y a River Plate como protagonistas. En esta ocasión, el representante del jugador, Gustavo Goñi, salió al cruce de las últimas declaraciones de Marcelo Gallardo.

Goñi advirtió: "La verdad que es rara la respuesta. No he hablado con Gallardo por lo que dijo. Si no lo tiene en cuenta, supongo que se lo dirá y ahí veremos con la dirigencia qué hacemos con el año de contrato que le resta".

¿Qué dijo Gallardo? En conferencia de prensa, el DT del Millonario respondió ante la consulta sobre la vuelta del delantero: "Estoy pensando en los jugadores que tenemos acá como para pensar en (Lucas) Pratto, que no está dentro de las posibilidades de nuestro plantel".

En ese sentido, Goñi aclaró: "La relación entre ellos es buena. Pratto es un agradecido a Gallardo por la fuerza que hizo para que él llegara a River. También siente que le retribuyó la confianza destacándose en la final más importante de la historia del club".

Sobre la vuelta del Oso a River, luego de que finalice el préstamo con el Feyenoord holandés, el representante aseguró: "Pratto va a volver a River. Su salida fue consensuada porque tenía pocos minutos y un sueldo muy alto. Pareciera que él se quería ir, pero en realidad él quiere quedarse a vivir".

Y cerró: "El préstamo es hasta junio y desde junio le quedará un año de contrato en River, por lo que volverá como corresponde".