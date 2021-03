La sorpresiva crítica de un excompañero a Carlos Tevez: "Era un desastre"

Antes de regresar a Boca, Carlos Tevez dejó su sello en Europa vistiendo las camisetas de West Ham, Manchester United, City y Juventus, y se convirtió en el segundo argentino con más títulos -29- detrás de Lionel Messi. Por esta razón tuvo muchos compañeros que lo llenan de elogios pero, a la vez, otros critican algunas actitudes del Apache.

En las últimas horas impactó la revelación de Ben Foster, excompañero de Carlitos en Los Diablos Rojos. En su canal de YouTube, el arquero del Watford realizó un segmento de preguntas y respuestas y eligió al delantero xeneize como "el peor jugador en los entrenamientos, pero el mejor durante los partidos".

"No le interesaban en absoluto los entrenamientos, no le importaban. Era un desastre, los entrenamientos ni siquiera era una cosa para él". Aunque luego complementó, resaltando el talento de Tevez dentro del campo de juego. "En los partidos, sin embargo... Dios mío, qué jugador. Tenía mentalidad ganadora, tenía un talento inimaginable", lo elogió.

Foster apuntó además contra Diego Costa. "Él solo gruñía, no te dejaba en paz y no te dejaba ni un segundo de aliento. Y... ¿Sabes qué? Luis Suárez también era un poco así. Era horrible jugar contra él, te patearía, rascaría, haría cualquier cosa. Pero simplemente son ganadores puros, me encanta ese tipo de jugadores. Quieres ese tipo de jugadores en tu equipo", completó.