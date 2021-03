El lamento del mendocino Franco Di Santo tras el clásico

El delantero de San Lorenzo Franco Di Santo, autor del gol del local en el empate de esta noche en el clásico con Huracán, 1 a 1, mostró su fastidio por el resultado porque consideró que "estaba para ganarlo".



"Nos vamos calientes porque era un partido que estaba para ganarlo", opinó el delantero, aunque también consideró que el árbitro, Facundo Tello, tuvo incidencia en el resultado del cotejo.



"Se lo dije, yo no encuentro sentido y no entiendo cuál es el criterio de los árbitros. Esta es una opinión personal, hablo por mí, no fue imparcial sobre todo en el segundo tiempo", acusó, sugiriendo que Tello "inclinó la cancha con sus fallos".



El delantero dijo también que sus actuaciones no venían siendo malas, pero le "faltaba el gol" que esta noche pudo hacer; y habló del partido del miércoles ante Universidad de Chile, por la fase clasificatoria de la Copa Libertadores: "Sabemos que nos jugamos algo importante porque la gente quiere que entremos", admitió.

Noticias Relacionadas San Lorenzo, Huracán y un empate que no le sirve a ninguno