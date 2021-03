D'Onofrio habló de su deseo de ser presidente de la AFA

Rodolfo D'Onofrio, que se encuentra en Santiago del Estero a la espera de la Supercopa Argentina entre River y Racing de esta noche a las 22.10, aclaró hoy en TyC Sports que sus dichos acerca del deseo de ser presidente de la Asociación del Fútbol Argentino se habían malinterpretado.

"Fue una pregunta que me hicieron nada más... ¿Cómo no va a querer un dirigente en algún momento de la vida poder llegar a serlo? Eso será dentro de unos años, no sé cuándo. Cuando termine el mandato de alguno o si se da la oportunidad para serlo. Le dieron una trascendencia mayor de la que tenía", aseguró D'Onofrio.

Además, el presidente de River agregó: "Cualquiera que está en esto toma una opinión de este tipo, pero de ninguna manera pensando en que esto va a ocurrir con inmediatez. El presidente de la AFA tiene un mandato de cuatro o cinco años más todavía, y hay que ver si quiere seguir. Fue un comentario, como cuando te preguntan de chico si querés ser policía o almacenero, y yo contesté eso porque estoy en el fútbol", cerró.

LAS DECLARACIONES DE D'ONOFRIO SOBRE EL DESEO DE SER PRESIDENTE DE AFA

Consultado el martes en una entrevista con ESPN acerca de si tenía ganas de ser el máximo dirigente del fútbol argentino, el presidente de River respondió afirmativamente: “Hay que hacer un cambio profundo el día que corresponda. No estoy destituyendo a nadie. Si no será ayudar a los de ahora, pero se tienen que dejar ayudar. Estamos al servicio y no somos los reyes. Tenemos que ser transparentes y no puede ser que los campeonatos no tengan fechas definidas para todo el año”.

Y agregó: “En lo personal, no pude cambiar al fútbol argentino. Son siete años y medio en los que conviví con distintas personas que lo manejaron. No evolucionamos, sino que involucionamos. Estamos en uno de los momentos más bajos, producto de los dirigentes y el país que tenemos. Es un tema cultural”.