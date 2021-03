Gallardo volvió a hablar después de varios días y le respondió a Riquelme

Marcelo Gallardo rompió el silencio después de 17 días. Tras más de dos semanas sin hablar públicamente, el entrenador de River Plate tomó contacto este mediodía con la prensa y allí habló de varios temas, entre los que se destacan el futuro del delantero colombiano Rafael Santos Borré, la posible vuelta de Sebastián Driussi y la respuesta al comentario de Juan Román Riquelme, vicepresidente segundo de Boca Juniors.

Luego de que Gremio desistiera de contratar a Borré, el Muñeco consideró que se trata de una decisión personal. "Lo único que le dije es que todo lo que decida, que lo haga convencido de lo que quiere hacer. Si no estaba convencido de nada, que no tome ninguna decisión. Eso es lo que le dije", reveló el DT sobre su charla con el colombiano.

Además, agregó que "River siempre va a ser una posibilidad para él. El tema es que hoy es muy difícil competir con otros mercados. Eso es real".

Por otra parte, Gallardo se refirió a la posible vuelta de Sebastián Driussi y reconoció que "es un deseo que tiene desde hace un tiempo y que no se pudo concretar en este mercado. Habrá que tener un poquito de paciencia, más allá de sus deseos, para poder tener precisión sobre su futuro".

Finalmente, el entrenador de River Plate se refirió al comentario de Riquelme luego del Superclásico en la Bombonera, cuando dijo que "hace rato que River viene jugando mal". "No pensé nada porque no sé a quién iba dirigido eso", respondió a la consulta sobre dicho episodio, y agregó que "se lo gritó a algunos periodistas así que será en contra del periodismo. No me hago cargo porque tengo una opinión totalmente diferente. Habría que preguntarle a él".