Dolor y agradecimiento: el comunicado de Boca y la revelación de Ameal sobre Mario Pergolini

Mario Pergolini tomó la decisión de renunciar a la vicepresidencia de Boca debido a que no podía llevar adelante lo que tenía propuesto, según él mismo contó por intermedio un video que subió a su cuenta de Instagram, y tras la decisión la institución sacó un sentido comunicado.

"Mario Pergolini esta tarde presentó su renuncia al cargo de vicepresidente primero y es una decisión que a todo el club le duele desde lo institucional y desde lo humano, pero la respetamos y sabemos que ha sido tomada desde el análisis y la reflexión. Boca le agradece especialmente su trabajo de todo este tiempo y a su amor profundo por el club", escribieron en la web oficial del club..

Además, Jorge Amor Ameal, rompió el silencio y refirió a lo sucedido. "Lo que hablé con él (Pergolini) queda entre cuatro paredes. Si mañana necesita decir algo, que lo diga, no hay ningún problema. Se reunió conmigo, hablamos del porvenir de la institución, vi su video y está agradecido con la institución y nosotros con él".

"Se fue porque no se sentía cómodo. Esto es normal que pase. De los que venimos de la vida institucional y política, es algo normal. Es difícil cuando no venís de una vida política de instituciones, hay que entenderlo y comprenderlo. Nosotros queríamos que se quede, y tomó la decisión de irse. Conmigo y con Román, no hay ningún problema", explicó.

Para cerrar, aclaró: "Puedo asegurar que en ningún momento me dijo que tuvo problemas con el Consejo (Pergolini).Digo lo que realmente pasó y nada más. Miramos un club hacia adelante, mejorando la institucionalidad. Lo demás es entendible, lo que dijo Pergolini que es muy importante en los medios".