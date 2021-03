"Si le molesta, ni modo": el Piojo Herrera y un recado para Giovani Dos Santos

El ex entrenador del Club América, Miguel Herrera volvió a hablar sobre Giovani Dos Santos luego de la polémica que se desató por sus propios dichos sobre la condición física del futbolista y el recordado y controvertido cambio ante Holanda por el Mundial de Brasil 2014, por el cual el jugador le había respondido por las redes.

El Piojo reveló en diálogo con el canal de YouTube de Master Muñoz que en aquél famoso partido Giovani "sí me pidió un cambio porque le quemaban los pies, le quemaban los pies".

Pocas horas después llegó la respuesta de Dos Santos, quien contradijo al DT. "En toda historia siempre hay dos versiones y ésta es la que yo viví en el partido contra Holanda del Mundial de Brasil 2014. Cuando veo que voy a salir me sentía en el mejor momento del partido y no sufría alguna molestia física. Obviamente estaba molesto, sin duda este tipo de partidos es el que cualquiera quisiera jugar", aclaró en sus redes sociales.

En una nueva entrevista, ahora con el programa Línea de 4 de TUDN, el Piojo aseguró que no tiene ningún tipo de conflicto con Giovani y destacó sus condiciones, aunque no se arrepintió de sus dichos: "Nunca he tenido ninguna diferencia con Gio, sin embargo, si le molesta, ni modo, es lo que uno piensa. No voy a dejar de hablar con él. Es un jugador que me gusta, me encanta y llena mi ojo futbolístico".

"Simplemente él pidió su cambio y se acabó. Cada quien su idea, él sabe perfectamente bien lo que pasó en el Mundial, ahí se quedó. Hubiéramos querido avanzar más. Cuando se tomó el refresco de los 25 minutos para los jugadores, ahí fue donde platicamos con él y ahí fue donde él manifestó el calor en los pies y hasta ahí", relató el ex seleccionador de México.

Para cerrar, Miguel Herrera analizó que Dos Santos "tuvo un Mundial extraordinario, le anularon goles legítimos y en el América, cuando mejor momento atravesaba, vino una lesión muy fuerte y no pudo tomar el nivel que ha demostrado".