Reapareció Pablo Matera y volvió a hablar sobre sus dichos discriminatorios

A fines del 2020, Pablo Matera quedó en el centro del escándalo junto a otros compañeros de Los Pumas, luego de que se viralizaran tuits con contenidos discriminatorios publicados por los rugbiers hace más de diez años.

Ahora Matera volvió a referirse a los hechos y aseguró: “Es importante pedir perdón cuando uno comete un error. Esos tuits a mí me sorprendieron tanto como a todos los que lo leyeron. No tengo memoria del momento que los escribí. Fue realmente hace mucho tiempo, pero no quiero utilizar eso como excusa. Estaban en mis redes sociales y me hago cargo. Fue un momento muy duro. Imagino que para la gente que lo leyó también fue duro. Tengo arrepentimiento. Estábamos tan sorprendidos mi familia y yo como cualquiera que haya leído esos tuits”.

“Cuando apareció eso y se hizo viral, me puse a pensar en todo lo que había pasado en ese tiempo. Desde que tenía esa edad, en que escribís esos tuits, hasta el momento en que me encuentro hoy. Los cambios y el crecimiento son muchos. Un montón de cosas pasaron en el camino, en mi vida personal o profesional. Y un montón de cambios. Pasaron demasiadas cosas en nueve años”, justificó.

Aunque no dejó de asegurar que volvería el tiempo atrás si pudiera hacerlo: “Estoy muy arrepentido y avergonzado por esos tuits, obviamente, y por lo que hice en ese momento, pero ahora estoy muy orgulloso del momento en el que estoy, de la familia que formé, del equipo que tengo, de la carrera que estoy haciendo. Todas las cosas buenas y malas me han hecho crecer y ser la persona que soy hoy. Hay cosas en el camino que no me gustaron, pero es parte del camino y eso me hace ser la persona que soy hoy”.