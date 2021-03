Juan Pablo Dotti se quedó con la cuarta etapa

Juan Pablo Dotti se quedó esta tarde con la cuarta etapa de la Vuelta Ciclista de Mendoza. El recorrido desde La Dormida hasta La Paz quedó en manos del bonaerense que integra el equipo de SEP de San Juan.

¡El ciclista del equipo SEP San Juan se llevó el triunfo en la Paz! pic.twitter.com/ucvaYSJyBU — Asociación Ciclista Mendocina (@VueltaMendoza) March 3, 2021

"Ya se me habia escapado en la etapa de San Rafael, que quería enganchar la fuga y no la pudimos neutralizar. Bueno, hoy me tiré en el sprint porque venía muy confiado. La verdad que el equipo habia trabajado muchísimo y nos merecíamos ganar una etapa. Aunque venimos por más, pero creo para coronar un poco el gran trabajo que se ha venido haciendo durante esta etapa", explicó Dotti.