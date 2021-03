Mike Tyson le hizo un pedido especial a Canelo Álvarez: ¿le hará caso?

El próximo 8 de mayo Saúl Canelo Álvarez se subirá nuevamente al cuadrilátero para enfrentar al británico Billy Joe Saunders para unificar los títulos supermediano de la AMB, CMB Y OMB, con el objetivo de ganar e ir en busca de Caleb Plant, dueño de ese título pero de la FIB, aunque en el medio pueden aparecer otros rivales y uno de ellos lo propuso Mike Tyson.

El estadounidense animó a Canelo a que se enfrente a un campeón invicto estadounidense como Jermall Charlo, quien además está buscando su oportunidad de medirse con el mexicano lo antes posible.

Hace unos días, Canelo fue el invitado de Tyson a su podcast Hot Boxing, y además luego habló de él en una transmisión en vivo de Instagram donde opinó sobre varios temas y ahí se animó a hacerle el pedido.

"Me gustaría verlo pelear con ese tipo Charlo, esa será una buena pelea. No creo que sea lo suficientemente fuerte, pero no tiene miedo. Creo que es inteligente y dará una buena lucha, hasta que pase lo que tenga que pasar", dijo Tyson.

Luego, el excampeón de peso completo consideró a Saúl Álvarez como "uno de los mejores libra por libra de la actualidad", mientras que también destacó lo importante que fue esa derrota que tuvo ante Mayweather en 2013. "Aprendió mucho de esa pelea con Money. Seguirá su racha y terminará retirándose invicto", aseguró.

EL pedido de Mike Tyson cobra fuerza porque hace tiempo que hay rumores de que Jermall Charlo enfrentará a Canelo Álvarez. El estadounidense, campeón de las 160 libras, quiere un combate ante el mexicano y ya tiene en marcha el plan para conseguirlo. Su idea es cerrar un combate ante Gennady Golovkin, actual campeón mediano de la FIB y la OIB, y de conquistar esos títulos saltará a las 168 libras para buscar una pelea con el tapatío.