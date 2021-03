El escudo de Boca fue elegido entre los mejores del mundo

La revista Four Four Two suele publicar diferentes rankings elaborados por un grupo de expertos, siendo una referencia mundial en la materia. Esta vez difundió los 100 mejores escudos de clubes de fútbol, argumentando el porqué en cada caso.

Del ranking sobresale que Boca tiene el mejor escudo del país y Sudamérica, ubicado en el puesto 18 del listado global. Esta es la razón que dio la revista: "Los grandes argentinos han tenido muchas grandes variaciones de su escudo icónico a lo largo de los años, pero esta versión, empleada desde 1996, es quizás la más genial de todas. Un escudo azul y dorado, salpicado de estrellas y marcado con ese CABJ de estilo universitario estadounidense (Club Atlético Boca Juniors). Es una insignia digna de asociarse con el gran Diego".

En el puesto 63 a parece Newell's, siendo así el segundo argentino. "Podríamos ser infantiles con esto, pero intentemos superarlo. Sí, dice NOB en el medio de un escudo, pero en realidad no está escrito así. Realmente, este escudo es tan básico que roza lo mundano, pero hay algo en su simplicidad que nos encanta, en realidad. Negro y rojo con fuente blanca, sólo letras y nada más. Quizás, en el fondo, es el conocimiento de que tanto Maradona como Messi jugaron para el club argentino lo que hace que este escudo sea tan atractivo", sostuvo la revista.

River está en el puesto 81. Four Four Two postuló: "¿Por qué no hay más bandas en el fútbol? Perú la lució con entusiasmo en la Copa del Mundo 2018, Southampton le dio un giro esta temporada y aquí en FFT, lo aprobamos de todo corazón. El papá de la tendencia siempre será River Plate. El club de Buenos Aires tiene una banda en la camiseta y también un escudo, que además cuenta con letras estilizadas de sus siglas (Club Atlético River Plate) en un diseño de escudo apretado. Pocas insignias en el planeta fútbol son tan conocidas y respetadas. ¡Vamos!".

El puesto 84 es para San Lorenzo, el cuarto entre los argentinos. Se explicó en la web del sitio: "El club es uno de los cinco grandes en Argentina (junto a Boca, River, Racing e Independiente), el Papa Francisco es un fanático acérrimo y su estadio es increíble. Sin embargo, eso no es todo lo que los hace geniales: nos encanta ese escudo con pasión. Está marcando muchas casillas: escudo, rayas, tipografía elegante y colores elegantes.

El mejor, Munich 1860