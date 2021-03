Alemania goleó en su presentación

Alemania se impuso por 3-0 a Islandia en la primera jornada de la fase de clasificación mundialista con goles de Leoon Goretzka, Kai Havertz e Ilkay Gúndogan, en un partido en el que su rival prácticamente no pudo ofrecer resistencia.





Alemania necesitó menos de diez minutos para dejar sentenciado el partido. En el 3 Goretzka abrió el marcador y en el 8 Havertz aumentó la cuenta.



Las jugadas de los dos goles habían surgido en los pies de Joshua Kimmich. El primero, con un balón al área por encima de la defensa que Serge Gnabry controló de espaldas a la portería y luego hizo un toque corto para que Goretzka definiera.



En el segundo, Kimmich le metió un pase de profundidad a Leroy Sané, que, tras ganarle la espalda a la defensa islandesa, lanzó un centro raso para que Havertz marcara de primeras.



El plan de Islandia parecía ser encerrarse atrás e intentar llegar con pelotazos largos, pero con los dos goles tempraneros ese planteamiento perdió gran parte de su sentido



La posesión de balón alemana tendía al monopolio. Sin embargo, las ocasiones claras, después de los dos goles iniciales, no fueron muchas.



Islandia seguía replegada y las mejores llegadas alemanas en el primer tiempo, tras los goles, fueron un remate de cabeza de Goretzka en el minuto 15 tras un saque de esquina, un remate desde fuera del área de Kimmich en el 41 que el meta Halldorson desvió a saque de esquina y un cabezazo desviado de Antonio Rüdiger en el 43.



Del lado islandés hubo solo una llegada con un remate de Sigurjonsson en el minuto 27 que fue bloqueado por Rüdiger a saque de esquina.



En el segundo tiempo Islandia salió en plan más agresivo y hubo una fase de poco más de 10 minutos en la que pareció que podía crearle algunos problemas a Alemania, que no encontraba el ritmo de la segunda parte.



Sin embargo, en el primer avance alemán digno de mención Ilkay Gündogan marcó el tercero con un remate raso desde fuera del área.



Con el gol de Gündogan, pese a que Islandia mejoró en la segunda parte, se acabaron las dudas que pudo haber. Alemania controló y estuvo muy cerca del cuarto con un remate a un poste de Gnabry en el minuto 71.



- Ficha técnica:



3 - Alemania: Neuer; Klostermann, Ginter, Rüdiger, Can; Kimmich; Gündogan, Goretzka (Neuhaus, 71); Havertz (Musiala, 78), Gnabry (Younes, 86) y Sané (Werner, 78).



0 - Islandia: Halldorson; Sampsped, Ingason, Arnason, Magusson; Gunnarson; Bjarnasson, Palsson (Skulason, 89), Sigurjonson (Gudmunson, 40), Traustason (A.Sigursson, 71); y Bödvarsson (Sigthorson, 89).



Goles: 1-0, min.2: Goretzka. 2-0, m.7: Havertz. 3-0, m.56: Gündogan.



Árbitro: Srdajan Jovanovic (Serbia). Amonestó a Havertz y Arnason.



Incidencias: partido de la fase de clasificación del Mundial de Catar 2022 disputado en el Schauinsland-Reise Arena de Duisburgo.