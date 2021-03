Un argentino debutó con la Selección de Alemania Sub 21

Mateo Klimowicz debutó con la Selección de Alemania Sub 21 en la Eurocopa de la categoría: el mediocampista de Stuttgart, formado en Instituto de Córdoba, ingresó en el segundo tiempo ante Hungría y sumó sus primeros minutos para el combinado de Stefan Kuntz.

Mateo, hijo de Diego, exgoleador de la "Gloria", tiene 20 años e hizo su presentación por Mergim Berisha en la ciudad de Székesfehérvár, a los 31 minutos de la segunda parte. También forma parte de la nómina para enfrentar a Países Bajos, el 27 de marzo, y a Rumania, el 30, por el Grupo A.

En cuanto al partido, Alemania goleó 3-0 a Hungría con un doblete de Ridle Baku (ST 21 y 28 min) y el aporte de Lukas Nmecha (ST 16 min).

Mateo Klimowicz eligió a Alemania y no a Argentina

Mateo puede jugar como mediapunta o delantero. Es diestro pero se destaca por su buen manejo de pelota con ambas piernas y su velocidad. Por los buenos antecedentes que venía mostrando, el juvenil despertó la atención en la Argentina. Fernando Batista lo llamo varias veces y quería contar con él para los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

Pero por ahora el cordobés elige la Sub 21 de Alemania. Sin embargo, sigue de cerca a la Albiceleste. En una entrevista con Infobae el año pasado confesó: “Siempre le presté atención a mi papá y él es la primera persona que me da consejos sobre el fútbol. Además de él, soy argentino así que mi ídolo es Lionel Messi, no importa cuánto nos diferenciemos como jugadores. Él es mi ídolo desde que tengo 10 años”.