Tremendo: Ruggeri fue contundente y liquidó a Riquelme

Boca no puede estar tranquilo. El 'Xeneize' no encuentra su mejor forma futbolística y tras la derrota ante Talleres en La Bombonera salieron algunas voces críticas a la situación que vive el club no solo en el campo de juego sino también a nivel institucional.

Oscar Ruggeri dio su opinión en ESPN F90 y aseguró que si no se deja ayudar, el ciclo de Juan Román Riquelme como directivo podría tener un final similar al de Daniel Passarrella en River, que terminó perdiendo la categoría en 2011.

"Hay que prepararse. No pasa por estar todo el día sentado en el club tomando mates. Tenés que hacer cursos de todo, de coaching, de todo", comenzó Oscar Ruggeri en F90. "Si no se prepara va a terminar como Passarella", disparó el 'Cabezón'.

¿Riquelme puede ser el Passarella de Boca? "Este chico tiene un ego tan grande que no escucha a nadie"

"Para mí desde el momento que Riquelme fue nombrado dueño de Boca, los demás no existe ninguno, está él solo. Él tiene que bajar el ego, bajar a la tierra como todos los humanos y prepararse para lo que ese club. Como jugador fue de los mejores que hemos visto. Como persona si le puedo aconsejar, hay que prepararse", aseguró Ruggeri en el programa.

"No pasa todo el día por estar sentado todo el día en el club. Passarella fue otro que tenía el ego allá arriba, no se dejó ayudar, se la jugó solo. Estos tipos tienen un ego tan grande que no ven a su alrededor. Si no se preparan le puede pasar a cualquiera", apuntó el exdefensor.

"Por lo que veo, no hay nada que me demuestre que bajaron una línea, que son coherentes. Hay que prepararse para semejante cargo que tiene. No me vengan con que vos le vas a decir a Riquelme algo y te va a escuchar", finalizó ante las respuestas de Sebastián Vignolo.