Tensión en Boca: Fabra cacheteó a Izquierdoz y estallaron los memes

El clima en Boca no es el mejor desde hace algunos meses. La relación de los jugadores con el Consejo de Fútbol se fue haciendo más tensa luego del desplante a Pol Fernández a fines del año pasado, algo que se profundizó con la dura eliminación en manos del Santos en semifinales de la Copa Libertadores y que el título de la Copa Diego Maradona apenas maquilló.

Encima, el arranque en la Copa de la Liga Profesional no ha sido el mejor y el 7 a 1 ante Vélez parece haber sido un espejismo. Anoche el Xeneize cayó ante Talleres en la Bombonera, perdió el invicto, y sus propios protagonistas mostraron ante los ojos de todos la tensión que se vive.

A los 25 minutos del primer tiempo, cuando Boca ya caía por 1 a 0, las cámaras captaron el momento en el que Carlos Izquierdoz le recrimina por una jugada al lateral colombiano Frank Fabra, quien otra vez mostró un flojo nivel, y este le responde con un cachetazo en el rostro al que el central no reaccionó.

¡QUÉ MOMENTO! El Cali Izquierdoz discutió feo con Fabra y el colombiano reaccionó con un golpe en la #CopaDeLaLiga. pic.twitter.com/gJFWKsqmKS — SportsCenter (@SC_ESPN) March 22, 2021

Rápidamente las redes sociales se llenaron de memes, que le pusieron humor a una situación que refleja a las claras que las cosas en Boca, pese a ser el vigente campeón, no están bien y no solo desde lo futbolístico, donde hace rato que no logra encontrar la regularidad necesaria.