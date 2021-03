Mike Tyson tiene fecha y sede para volver al ring y podría ser en una pelea histórica ante Holyfield

Mike Tyson, leyenda de la categoría pesado, planea volver a subir al ring a sus 54 años: el exboxeador, quien viene de hacer una exhibición con Roy Jones Jr en noviembre de 2020, informó la fecha y la sede de su próxima pelea.

En una entrevista con Saúl "Canelo" Álvarez -la gran figura del boxeo en la actualidad- y Henry Cejudo (exluchador de UFC), Iron Mike reveló que quiere organizar una nueva velada para el 29 de mayo, en el Hard Rock Stadium de Miami.

De todas formas, la leyenda de la categoría pesado no reveló contra quién se enfrentará en esta oportunidad, aunque podría ser uno de sus grandes rivales: Evander Holyfield.

"Todavía no me enviaron ninguno de los papeles", afirmó Evander en una entrevista con Boxingscene al ser consultado sobre las declaraciones de Tyson. "Todavía no lo definimos. Una vez que tengamos bien los papeles, saldremos y lo anunciaremos juntos", dijo. Y añadió: "Se supone que pelearemos en una exhibición".

A su vez, Holyfield manifestó su preocupación por el poco tiempo que falta para la velada: "Hemos estado peleado para montar el show rápido. Podríamos romper nuestros récords previos de PPV si lo hacemos bien. Necesitamos promocionar de manera correcta el evento para que el público esté emocionado".

Tyson y Holyfield protagonizaron dos combates, en 1996 y 1997. Evander salió victorioso en la dos peleas: lo derrotó por KOT11 en la primera y por descalificación en el tercer round en la revancha, luego de que Iron Mike le mordiera la oreja.