El plan de Mauricio Pochettino para convencer a Kylian Mbappé

Kylian Mbappé tiene 22 años y es una estrella indiscutida. El atacante francés es una pieza clave para Mauricio Pochettino en el París Saint-Germain y el club trabaja en cómo convencer al joven para que renueve su contrato y no se marche de la institución, algo que el argentino está decidido a intentar hasta lograrlo.

La temporada del PSG va de menor a mayor y tras el triunfo 4-2 ante Lyon en una nueva jornada de la liga francesa, Kylian Mbappé por primera vez habló de cómo se siente con Pochettino como entrenador: "Cambiamos el sistema con él. Cada entrenador vino con su filosofía. Él vino con otro plan de juego. Se empieza a ver poco a poco", aseguró Mbappé, autor de dos goles que le permitieron llegar a 100 como profesional en la Ligue 1.

Hace unos días Mauricio Pochettino charló con Canal+ y no dudó en asegurar que buscará convencer a Mbappé desde una relación verdadera: "¿Qué entrenador no querría a Kylian en su equipo? Lo que más aprecian los jugadores es ser justo, genuino. Construir una relación que sea verdadera, no falsa. No, porque para convencerte de algo ahora, te voy a dar algo más, y cuando te convenza te lo quito porque en realidad no lo quería. Todos los jugadores, en este caso Kylian, que tienen planes de extenderse con nuestro equipo deben vernos como cuerpo técnico, que somos así, que vamos a seguir así y que siempre hemos sido así ", aseguró el entrenador argentino.

Pochettino sabe que las promesas de títulos son irrisorias porque es el objetivo general del club. El argentino quiere convencer a Mbappé que con su plan de juego puede crecer como futbolista, desarrollar sus puntos fuertes y mejorar aún más su nivel. En esta temporada, Kylian lleva anotados 28 goles en 35 partidos entre todas las competiciones y se sigue destacando sin la necesidad de contar con Neymar a su lado.

Mientras el brasileño está cerca de renovar su contrato, Mbappé tiene sondeos importantes que lo ponen en duda. Su vínculo con PSG termina en 2022 y Leonardo, director deportivo de la institución, tendrá la complicada tarea de convencer a Mbappé en cuanto a los números. Pochettino intentará que el jugador crea en su proyecto, pero lo cierto es que desde la directiva también deberán hacer un importante desembolso de dinero para que se quede: "Sus últimas actuaciones han sido increíbles. No es el día para hablar de su contrato, pero llegará un punto en el que tendremos más claro su futuro. En general, los jugadores quieren quedarse en el PSG", aseguró Leonardo tras el 4-2 ante Lyon.