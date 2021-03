Mensaje tranquilizador del médico de Sarmiento que se contagió de coronavirus tras vacunarse

El club Sarmiento de Junín está pasando un momento complicado ya que se registraron 13 casos de coronavirus entre plantel y cuerpo técnico, algo que lo obligará a presentar un equipo diezmado este domingo frente a Defensa y Justicia, por la sexta fecha de la Copa de la Liga Profesional.

Mario Rodríguez es el médico del plantel y es uno de los casos confirmados en el Verde. Su caso es particular porque ya se había vacunado, sin embargo envió un mensaje tranquilizador. "Me di las dosis de la vacuna pero me contagié igual. Está descrito que podés tener la enfermedad y que la vacuna evita complicaciones. Por eso estoy aislado", comentó el doctor del equipo en diálogo con TyC Sports.

"Tengo una congestión y nada más. Hace 25 días que me apliqué la segunda dosis, y como puedo contagiar tengo que aislarme como todos", detalló sobre cómo se encuentra de salud por estos días.

Además, Sarmiento tiene a Mario Sciacqua, el entrenador, con "fiebre y mucho malestar", a diferencia de la mayoría de los futbolistas, que son "asintomáticos". "Los únicos con algo de fiebre son Manuel Vicentini y Yamil Garnier", explicó el galeno. Por ellos entrarán Facundo Ferrero y Brian Salvareschi.

Así, Sarmiento saldrá a su cancha el domingo, a las 14, con Facundo Ferrero; Brian Salvareschi, Marcelo Herrera, Nicolás Bazzana y Lautaro Montoya; Federico Bravo, Federico Vismara, Gabriel Graciani y Sergio Quiroga; Gabriel Alanís y Jonathan Torres.